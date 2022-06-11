Тяжелое вооружение из Германии в Украину начнет поступать в конце июня, - посол 

Украина сможет получить семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 примерно 22 июня, а 15 зенитных самоходных установок Gepard - в июле и августе.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Новое время".

Мельник упрекнул Берлин в том, что за три месяца войны ещё ни одна единица тяжелой военной техники из Германии не была поставлена в Украину.

"Речь идет о двух обещаниях: 7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам - мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые гепарды. Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 Гепардов - до конца июля, еще 15 - до конца августа", - говорится в сообщении.

Посол подчеркнул, что Германия направила целый ряд образцов оружия, начиная с первых недель войны, только после политического давления со стороны Украины.

"Но до сих пор речь идет о легком вооружении: противотанковых комплексах и предназначенных для защиты воздушного пространства (ПЗРК Stinger), мины, гранаты, легкое стрелковое оружие (пулеметы) и ряд других вещей, которые на самом деле не являются вооружением: грузовой транспорт, бронированные автомобили", - добавил он.

Стоит отметить, что Финляндия 10 июня объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Швеция также направит Украине военную помощь более чем на €95 миллионов.