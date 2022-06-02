Швеция предоставит Украине военную помощь более чем на €95 миллионов

Правительство Швеции направит Украине пакет военной помощи более чем на 95 миллионов евро. Он будет включать в себя противокорабельные ракеты, противотанковые вооружения и винтовки.

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Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

"Швеция отправит противокорабельные ракеты, противотанковые вооружения и 12,7-мм винтовки, включая боеприпасы, в Украину. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, общая сумма помощи включает более 95 миллионов евро.

Напомним, министерства обороны Украины и Словакии подписали контракт на поставку ВСУ восьми гаубиц Zuzana2. В частности президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS.