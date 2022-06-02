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Швеція надасть Україні військову допомогу на понад €95 мільйонів
Уряд Швеції направить Україні пакет військової допомоги на понад 95 мільйонів євро. Він включатиме протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та гвинтівки.
Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.
"Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та 12,7-мм гвинтівки, включаючи боєприпаси, до України. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні Сили України", - йдеться у повідомленні.
За її словами, загальна сума допомоги включає понад 95 мільйонів євро.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, міністерства оборони України та Словаччини підписали контракт на постачання ЗСУ восьми гаубиць Zuzana2. Зокрема, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS.