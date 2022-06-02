Швеція надасть Україні військову допомогу на понад €95 мільйонів

Уряд Швеції направить Україні пакет військової допомоги на понад 95 мільйонів євро. Він включатиме протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та гвинтівки.

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Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

"Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та 12,7-мм гвинтівки, включаючи боєприпаси, до України. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні Сили України", - йдеться у повідомленні.

За її словами, загальна сума допомоги включає понад 95 мільйонів євро.

Нагадаємо, міністерства оборони України та Словаччини підписали контракт на постачання ЗСУ восьми гаубиць Zuzana2. Зокрема, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS.