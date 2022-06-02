Словакия передаст Украине гаубицы Zuzana2

Министерства обороны Украины и Словакии подписали контракт на поставку ВСУ восьми гаубиц Zuzana2. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Над в своем Twitter.

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"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana2 для Украины подписан - восемь штук будут доставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии", — прокомментировал Над.

Отметим, что в последнее время партнеры один за другим принимают решения поставлять в Украину тяжелое вооружение для защиты от российской агрессии, хотя ранее воздерживались от такой военной помощи.

В частности, накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст Украине пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS. Это произошло после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет помощи для Украине в войне с Россией.