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Словакия передаст Украине гаубицы Zuzana2
Министерства обороны Украины и Словакии подписали контракт на поставку ВСУ восьми гаубиц Zuzana2. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Над в своем Twitter.
"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana2 для Украины подписан - восемь штук будут доставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии", — прокомментировал Над.
Отметим, что в последнее время партнеры один за другим принимают решения поставлять в Украину тяжелое вооружение для защиты от российской агрессии, хотя ранее воздерживались от такой военной помощи.
В частности, накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст Украине пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS. Это произошло после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет помощи для Украине в войне с Россией.