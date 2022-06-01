Германия поставит Украине системы ПВО - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Как передает dw, в ходе выступления в Бундестаге немецкий лидер отметил что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

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Шольц также сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, Шольц сказал, что Берлин направит Украине в тесном сотрудничестве с США реактивные системы залпового огня, однако они не смогут быть использованы для обстрелов российской территории.

В то же время, по информации издания Bild, использовать системы IRIS-T, способные сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники и противорадиолокационные ракеты, Украина полноценно сможет лишь с ноября.

Напомним также, что недавно Украина получила от Германии 2450 ручных противотанковых гранатометов, 600 противотанковых мин направленного действия и 3000 противотанковых мин.

При этом, выступая в немецком парламенте 19 мая, Шольц выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине. Бундестаг же еще 28 апреля выступил за всестороннюю поддержку Украины в ее войне против российской агрессии, в том числе допустив поставки для этой цели тяжелого вооружения из Германии.

За неделю до того Шольц сообщил, что Германия вместо прямых поставок тяжелого вооружения Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР, поскольку украинские солдаты умеют с ним обращаться и его можно доставить без промедления.

При этом он заявлял, что его страна отказывает Украине в передаче тяжелого вооружения, поскольку видит угрозу провоцирования вторжения России на территорию стран НАТО.

Отметим также, что на фоне такой позиции немецкого канцлера отношение к нему украинцев резко ухудшилось: в конце апреля, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", к нему "скорее негативно" относилось уже 54% респондентов.