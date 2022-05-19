"Нельзя позволить РФ победить": Шольц поддержал поставку Украине тяжелого вооружения

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, обороняющейся от российской военной агрессии. Об этом он заявил, выступая 19 мая в Бундестаге, передает DW.

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"Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, - в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия", - заявил Шольц.

По словам главы немецкого правительства, он, как и другие, обеспокоен в связи с продолжающейся войной в Украине, но считает неприемлемыми попытки России навязать Украине мир на своих условиях.

"Всех нас объединяет общая цель - не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять... Никакого продиктованного мира не будет, потому что украинцы его не примут, и мы тоже", - заявил Шольц.

Как указал канцлер, президент России Владимир Путин будет готов "серьезно вести переговоры о мире" лишь тогда, когда поймет, что не сможет сломить Украину, а для этого важно укреплять ее обороноспособность.

От подчеркнул, что его правительство поддерживает Украину, в том числе в сфере обороны, "обдуманно, взвешенно и в тесной координации на международном уровне". Также он заверил в продолжении поддержки Германией санкций против РФ, приема украинских беженцев и предоставления Украине экономической помощи.

При этом, по словам Шольца, в вопросе военной помощи Германия не будет действовать в одиночку, и не предпримет ничего, что привело бы к тому, что НАТО стало бы одной из сторон конфликта.

Шольц также поддержал идею создания Европейского фонда солидарности для восстановления Украины. По его мнению, Брюссель уже сейчас должен начать подготовительную работу по созданию такого фонда на основании взносов ЕС и международных партнеров.

"Надеюсь, рано или поздно война закончится, и уже сейчас ясно одно: восстановление разрушенной инфраструктуры, оживление украинской экономики - все это будет стоить миллиарды", - заявил немецкий канцлер.

Однако, говоря в своем обращении к парламентариям о возможности вступления Украины в ЕС и ответа на соответствующую заявку Киева, Шольц призвал не ожидать быстрых решений. В этом он поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона, считающего, что это не вопрос нескольких месяцев или даже нескольких лет.

Глава правительства Германии считает, что сокращать путь евроинтеграции не следует из соображений справедливости по отношению к странам, уже ставшим кандидатами на вступление в ЕС. При этом он добавил, что Европейская комиссия, по всей вероятности, представит ответ на заявку Украины в конце июня. В то же время Шольц поприветствовал решение Швеции и Финляндии подать заявку на членство в НАТО.

"Говорю без всяких колебаний: дорогие друзья в Швеции и Финляндии, добро пожаловать! Имея вас в наших рядах, НАТО и Европа станут сильнее и безопаснее", - заявил он.

Напомним, что Бундестаг еще 28 апреля выступил за всестороннюю поддержку Украины в ее войне против российской агрессии, в том числе допустив поставки для этой цели тяжелого вооружения из Германии.

За неделю до того Шольц сообщил, что Германия вместо прямых поставок тяжелого вооружения Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР, поскольку украинские солдаты умеют с ним обращаться и его можно доставить без промедления.

При этом он заявлял, что его страна отказывает Украине в передаче тяжелого вооружения, поскольку видит угрозу провоцирования вторжения России на территорию стран НАТО.