"Не можна дозволити РФ перемогти": Шольц підтримав постачання Україні важкого озброєння

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на підтримку постачання важкого озброєння Україні, яка захищається від російської військової агресії. Про це він заявив, виступаючи 19 травня у Бундестазі, передає DW.

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"Допомагати в обороні країни, яка зазнала жорстокого нападу, - у цьому немає ескалації. Це внесок у відбиття нападу і тим самим швидке припинення насильства", - заявив Шольц.

За словами глави німецького уряду, він, як і інші, стурбований у зв'язку з війною, що триває в Україні, але вважає неприйнятними спроби Росії нав'язати Україні мир на своїх умовах.

"Всіх нас об'єднує спільна мета - не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти... Жодного продиктованого миру не буде, тому що українці його не приймуть, і ми теж", - заявив Шольц.

Як зазначив канцлер, президент Росії Володимир Путін буде готовий "серйозно вести переговори про мир" лише тоді, коли зрозуміє, що не зможе зламати Україну, а для цього важливо зміцнювати її обороноздатність.

Він підкреслив, що його уряд підтримує Україну, у тому числі у сфері оборони, "обдумано, виважено і в тісній координації на міжнародному рівні". Також він запевнив у продовженні підтримки Німеччиною санкцій проти РФ, прийому українських біженців та надання Україні економічної допомоги.

При цьому, за словами Шольца, у питанні військової допомоги Німеччина не діятиме самотужки, і не зробить нічого, що призвело б до того, що НАТО стало б однією зі сторін конфлікту.

Шольц також підтримав ідею створення Європейського фонду солідарності щодо відновлення України. На його думку, Брюссель уже зараз має розпочати підготовчу роботу щодо створення такого фонду на основі внесків ЄС та міжнародних партнерів.

"Сподіваюся, рано чи пізно війна закінчиться, і вже зараз ясно одне: відновлення зруйнованої інфраструктури, пожвавлення української економіки – все це коштуватиме мільярди", – заявив німецький канцлер.

Проте, говорячи у своєму зверненні до парламентарів щодо можливості вступу України у ЄС та відповіді на відповідну заявку Києва, Шольц закликав не очікувати швидких рішень. У цьому він підтримав президента Франції Емманюеля Макрона, який вважає, що це не питання кількох місяців або навіть кількох років.

Глава уряду Німеччини вважає, що скорочувати шлях євроінтеграції не слід із міркувань справедливості стосовно країн, які вже стали кандидатами на вступ до ЄС. При цьому він додав, що Європейська комісія, ймовірно, представить відповідь на заявку України наприкінці червня. Водночас, Шольц привітав рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на членство в НАТО.

"Кажу без жодних вагань: дорогі друзі у Швеції та Фінляндії, ласкаво просимо! Маючи вас у наших лавах, НАТО та Європа стануть сильнішими та безпечнішими", - заявив він.

Нагадаємо, що Бундестаг ще 28 квітня виступив за всебічну підтримку України у її війні проти російської агресії, зокрема допустивши постачання для цієї мети важкого озброєння з Німеччини.

За тиждень до того Шольц повідомив, що Німеччина замість прямих постачань важкого озброєння Україні передасть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті відправлять Україні своє озброєння часів СРСР, оскільки українські солдати вміють із ним поводитися і його можна доставити без зволікань.

При цьому він заявляв, що його країна відмовляє Україні у передачі важкого озброєння, оскільки бачить загрозу провокування вторгнення Росії на територію НАТО.