У МЗС Німеччини похвалили німців за відсутність підтримки постачання зброї Україні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає сильною стороною німецького суспільства відсутність захвату з приводу постачання танків Україні, "бо ясно одне — ця зброя вбиває".

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Про це Анналена Бербок заявила у інтерв'ю Der Spiegel.

"Як уряд ми повинні приймати рішення не щодо настрою, а з почуття відповідальності за майбутнє нашої країни. Ця відповідальність включає підтримку України, яка також захищає нашу європейську безпеку. І я вважаю сильною стороною нашого суспільства те, що зараз немає тріумфу з приводу нових поставок танків. Тому що ясно одне – ця зброя вбиває", — заявила вона.

За її словами, постачання зброї Києву – вимушений захід для припинення війни.

Зазначимо, як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного для німецьких телеканалів RTL та N-TV, менше половини мешканців Німеччини підтримують постачання наступального та важкого озброєння Україні. Його схвалюють 46% німців.

Місяць тому цей показник становив 55%. Таким чином, за невеликий відрізок часу кількість прихильників підтримки Києва важким озброєнням упала майже на 10%.

Частка тих, хто виступає проти таких постачань, зросла з 33% на початку квітня до 44%.

Як повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, глава МЗС Німеччини Бербок найближчим часом відвідає Україну.

Нагадаємо, українці різко погіршили ставлення до Шольца за час війни: вже 54% оцінюють його негативно.

Шольц раніше публічно заявляв про відмову Німеччини передавати Україні важке озброєння для відображення російської агресії, за що критикувався не лише в українському суспільстві, а й з боку німецької опозиції в особі Християнсько-демократичного союзу.