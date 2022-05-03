Посол України назвав канцлера Німеччини "ображеною ліверною ковбасою"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав канцлера країни Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через небажання німецького лідера їхати до України.

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Про це повідомляє видання Spiegel.

"Розігрувати скривджену ліверну ковбасу – не дуже по-державному", – заявив український посол.

Шольц не захотів відвідати Україну, тому що "Київ відмовив президентові Німеччини Франк-Вальтеру Штайнмаєру у візиті".

На думку Мельника, канцлер поводиться не як державний діяч.

"Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", — зазначив посол.

Нагадаємо, німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі в Києві.

У свою чергу у Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) в українську столицю сприйняли з подивом.