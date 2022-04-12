Bild повідомляє, що Зеленський не захотів прийняти в Києві президента Німеччини Штайнмаєра "через його тісні зв'язки з Росією"

Німецьке видання Bild з посиланням на джерела в українських урядових колах повідомляє, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі у Києві.

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За даними видання, Штайнмаєр хотів приїхати до української столиці 13 квітня, але Зеленський не захотів з ним зустрічатися, оскільки вважає, що німецький президент має "тісні зв'язки з Росією".

"Як міністр закордонних справ він мав тісні контакти з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Штайнмаєр також був великим прихильником спірного газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором політики федерального уряду щодо Росії", — зазначає Bild.

12 квітня Штайнмаєр перебуває у Польщі, де він уже зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. При цьому раніше жодних анонсів щодо його візиту в Україну не було.

Після публікації статті Bild Штайнмайєр підтвердив журналістам, що він хотів надіслати "потужний сигнал солідарності" разом із президентами країн Балтії та Польщі, відвідавши Україну, але "у Києві цього не хочуть".

Наразі Офіс президента України ще не прокоментував заяву Bild.

Зазначимо, що напередодні Штайнмаєр закликав до створення щодо президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова трибуналу з військових злочинів.

Він також зазначив, що Путін 2001 року, з яким йому доводилося спілкуватися, не має нічого спільного з Путіним 2022 року — "жорстоким розпалювачем війни у бункері".