Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, — ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців.

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Про це пише американське видання Politico.

Зазначається, що віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та міністр закордонних справ Анналена Бербок запропонували поставити Києву близько 100 танків.

Як пише видання, дедалі більше західних країн роблять висновок, що війна в Україні може затягнутися на місяці або навіть роки. Щоб протистояти військовій агресії РФ, Україні необхідно з кожним днем все більше зброї, і українська влада постійно звертається з проханням до європейських партнерів щодо постачання озброєння.

Рішення з цього питання спочатку очікувалося цього тижня. Але зараз усе перебуває у підвішеному стані, оскільки Шольц стверджує, що Німеччині слід спочатку досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж постачати таке важке військове обладнання.

"Ми приводимо у дію все, що правильно і розумно", — заявив канцлер, виступаючи в Бундестазі, коли його запитали про постачання танків.

Шольц додав, що для нього важливо координувати дії партнерів у ЄС та НАТО, щоб гарантувати, що "ми надаємо таку військову підтримку однаковим чином, і що ніхто не поспішає, включаючи Німеччину".

"Я вважаю, що це саме те питання, в якому для Німеччини було б серйозною помилкою грати особливу роль і йти особливим шляхом", — сказав канцлер.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали військову підтримку України в середу та четвер, але не представили жодної конкретики щодо постачання танків, пише Politico.

Раніше німецькі офіційні особи виключали постачання до Києва складнішої західної військової техніки, такої як танки, незважаючи на рішення Берліна в лютому поставити Україні протитанкові та зенітні ракети, мотивуючи це тим, що навчання українських солдатів їх використанню займе тижні чи місяці.

Тим не менш, оскільки війна, швидше за все, триватиме довше, пише Politico, офіційні особи кажуть, що вони почали розглядати можливість постачань зброї, яку Україна могла б використати на більш пізньому етапі.

За словами західних офіційних осіб, зараз Росія перегруповується і, ймовірно, планує великий наступ на сході України найближчими тижнями.

Німеччина, за інформацією Politico, розглядає можливість надсилання легких танків Marder — бронетехніки, оснащеної протитанковими ракетами. Німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомила, що може надати 100 таких танків, що зараз стоять на території фірми.

Політики також обговорюють, чи Берлін зможе аналогічним чином постачати Україні важкі бойові танки світового класу Leopard.

Зазначимо, як повідомляє The New York Times, країни НАТО розійшлися у думках щодо того, що робити з Росією. Польща та Прибалтика виступають за повний розрив із Москвою та вимагають "поставити її на коліна". А Франція, Німеччина та Туреччина вважають, що "підпорядкувати Росію" буде нелегко, і виступають за переговори з Путіним. Вони не вірять у перемогу України та виступають за домовленості про припинення вогню.