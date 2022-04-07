Кулеба просит о новых поставках оружия в преддверии битвы за Донбасс

В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в НАТО.

По его словам, битва за Донбасс будет проводиться с "крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники".

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России с учетом того, как она к этому готовится", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что у России есть свой план, а у Украины есть свой. И результат этой битвы будет определен на поле боя.

"Поэтому важно, чтобы союзники не говорили, что они все еще думают, что есть еще моменты, которые им нужно решить. Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, сейчас дискуссия не о списке оружия, дискуссия о времени, когда Украина получит его.

"И это ключевое, потому что две недели назад было достаточно сказать, что будет предоставлено, сегодня важнее знать, когда она будет предоставлена", — сказал Кулеба.

Отметим, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться. Гайдай подчеркивает, что решение об эвакуации жителям следует принимать как можно скорее, поскольку "ситуация очень обострена".

В свою очередь министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что, несмотря на отвод оккупационных из Киевской и Черниговской областей, возможно дальнейшее обострение ситуации на Донбассе. Поэтому жителям Донецкой области лучше на время уехать из региона, считает Верещук.

Власть также рекомендует эвакуироваться людям из Барвенкового и Лозовой Харьковской области.