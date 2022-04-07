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Великобритания передаст Украине БТРы и разведывательные патрульные автомобили
Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Вскоре Лондон совершит поставки бронеавтомобилей типа Mastiff и разведывательных патрульных автомобилей Jakal.
Об этом сообщает The Times.
В ближайшие дни Великобритания может объявить о передаче Киеву еще и противотанковых и зенитных ракет.
"О дальнейшей поддержке Украине, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни", — отмечает издание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.
Также в Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff. В Лондоне также рассматривают возможность передачи Украине автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.
Отметим, БТР Mastiff имеет две боковых двери. Рассчитан на 6-8 бойцов. Броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия калибром 7.62х51 мм и от обломков боеприпасов.
Jakal — британская бронированная разведывательно-дозорная машина. Основная задача машины — разведывательно-дозорная деятельность и огневая поддержка в ситуациях, где приоритетны мобильность, скорость, маневренность подразделений.
Напомним, Великобритания планирует вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.
Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального оружия, чтобы защититься от вторжения России.