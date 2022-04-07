Великобританія передасть Україні БТРи та розвідувальні патрульні автомобілі

Великобританія продовжує надавати Україні військову допомогу. Незабаром Лондон здійснить постачання бронеавтомобілів типу Mastiff та розвідувальних патрульних автомобілів Jakal.

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Про це повідомляє The Times.

Найближчими днями Великобританія може оголосити про передачу Києву ще й протитанкових та зенітних ракет.

"Про подальшу підтримку Україні, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Великобританія оголосить найближчими днями", — зазначає видання.

Крім того, британські війська будуть відправлені до сусідньої з Україною країни для проведення навчань.

Також у Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправлення броньованого транспорту типу Mastiff. У Лондоні також розглядають можливість передачі Україні автомобілів на кшталт Chakal, які можуть використовуватись як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Зазначимо, БТР Mastiff має дві бічні двері. Розрахований на 6-8 бійців. Броня забезпечує захист від стрілецької зброї калібром 7.62х51 мм та від уламків боєприпасів.

Jakal —- британська броньована розвідувально-дозорна машина. Основне завдання машини — розвідувально-дозорна діяльність та вогнева підтримка у ситуаціях, де у пріоритеті мобільність, швидкість, маневровність підрозділів.

Нагадаємо, що Великобританія планує озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

Раніше повідомлялося, що Великобританія разом із союзниками передасть Україні ще більше летальної зброї, щоб захиститись від вторгнення Росії.