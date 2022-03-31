Великобритания направит Украине новую партию летального вооружения

Великобритания вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального оружия, чтобы защититься от вторжения России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters.

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"В Украину будет поступать больше летальной военной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими финансовыми обещаниями", — сказал Уоллес.

Пакет военной помощи будет включать в себя системы воздушной и береговой обороны, дальнобойную артиллерию и средства противодействия батареям, бронетехнике, а также более широкую подготовку и материально-техническую поддержку.

"Мы усиливаем нашу координацию, чтобы усилить эту военную поддержку и обеспечить усиление Вооруженных сил Украины, поскольку они продолжают отражать российские силы", — добавил Уоллес.

Ранее из-за вторжения РФ в Украину Германия изменила свою политику отказа от отправки оружия в зоны конфликта. ФРГ отправила ВСУ дополнительные партии зенитных ракет "Стрела", которые находились на вооружении у бывшей ГДР.

В свою очередь правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.

Правительство Польши также приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования.