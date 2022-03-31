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Великобритания направит Украине новую партию летального вооружения
Великобритания вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального оружия, чтобы защититься от вторжения России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters.
"В Украину будет поступать больше летальной военной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими финансовыми обещаниями", — сказал Уоллес.
Пакет военной помощи будет включать в себя системы воздушной и береговой обороны, дальнобойную артиллерию и средства противодействия батареям, бронетехнике, а также более широкую подготовку и материально-техническую поддержку.
"Мы усиливаем нашу координацию, чтобы усилить эту военную поддержку и обеспечить усиление Вооруженных сил Украины, поскольку они продолжают отражать российские силы", — добавил Уоллес.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее из-за вторжения РФ в Украину Германия изменила свою политику отказа от отправки оружия в зоны конфликта. ФРГ отправила ВСУ дополнительные партии зенитных ракет "Стрела", которые находились на вооружении у бывшей ГДР.
В свою очередь правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.
Правительство Польши также приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования.