Германия передала Украине зенитные ракеты советского образца

В Украину после задержек отправлены дополнительные партии зенитных ракет "Стрела", которые находились на вооружении у бывшей ГДР.

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Об этом в нижней палате парламента Бундестага заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

Как отмечает издание, из-за вторжения РФ в Украину Германия изменила свою политику отказа от отправки оружия в зоны конфликта.

При этом в Reuters подчеркнули, что украинское правительство было разочаровано задержками поставок оружия.

"Я могу четко сказать, что дальнейшие поставки "Стрелы" уже в пути. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков оружия в этой ситуации, это не повод для гордости, но это то, что мы должны сделать, чтобы помочь Украине", — сообщила Бербок.

По данным СМИ, в начале марта Минэкономики Германии одобрило поставку Украине 2,7 тысячи зенитных ракет типа "Стрела" из бывших запасов Вооруженных сил Германской Демократической Республики (Восточная Германия).

Зенитные ракеты "Стрела" ближнего радиуса действия класса "земля-воздух" начали выпускать в Советском Союзе в конце 1960-х годов.

Они входили в состав одноименного зенитно-ракетного комплекс (ЗРК), который был предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах.

Ракеты производились в огромном количестве для Советского Союза и их союзников.

Ранее сообщалось, что руководство Финляндии и Норвегии решило предоставить военную помощь Украине.

Перед этим стало известно, что правительство Люксембурга решило передать Украине противотанковое оружие, военный транспорт и другие запасы.

В свою очередь правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.

Правительство Польши также приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования.

В январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании.

Кроме этого, Украина неоднократно получала военную помощь от США и Эстонии.

Напомним, по данным СМИ, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на публичную риторику о поддержке Украины, была инициатором ветирования поставок Украине вооружения в рамках НАТО.

Ранее о том, что Германия препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.