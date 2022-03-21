Новая Зеландия передаст Украине $3,5 млн на нелетальное оружие

Правительство Новой Зеландии решило выделить Украине 3,5 млн долларов на нелетальное оружие. Об этом сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает RNZ.

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По словам премьера, вопрос предоставления помощи она обсудила с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Было согласовано предоставить дополнительные 5 млн новозеландских долларов (3,5 млн долларов) в поддержку Украины, включая вклад в целевой фонд НАТО для предоставления немедленной нелетальной военной помощи, как топливо, военные пайки, средства связи и военные аптечки", – говорится в сообщении.

Ардерн заявила, что Новая Зеландия также отправит в Украину защитное снаряжение, в частности, бронежилеты, шлемы и жилеты.

Как отмечает издание, общая помощь Украине со стороны Новой Зеландии составит более 7,5 млн долларов.

Таким образом, общая помощь Новой Зеландии Украине составит 11 миллионов новозеландских долларов, или более 7,5 миллиона долларов США.

Тем временем начальник воздушной обороны маршал Кевин Шорт заявил, что тактическое снаряжение, которое находится в Силах обороны Новой Зеландии, включает 1 тысячу 66 бронежилетов, 473 шлема и 571 камуфляжный жилет.

Ранее сообщалось, что руководство Финляндии и Норвегии решило предоставить военную помощь Украине.

Перед этим стало известно, что правительство Люксембурга решило передать Украине противотанковое оружие, военный транспорт и другие запасы.

В свою очередь правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.

Правительство Польши также приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования.

В январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании.

Кроме этого, Украина неоднократно получала военную помощь от США и Эстонии.