Эстония передала Украине третью часть своих ракет к комплексам Javelin, — Стефанчук

Эстония поставила Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на совместном брифинге с главой Рийгикога (парламента Эстонии) Юри Ратасу.

Представитель Эстонии заявил, что 30 лет назад его страна получила независимость и пообещала, что никогда не останется наедине со своими проблемами.

"Мы многое сделали для того, чтобы стать надежным союзником и партнером для стран Европейского Союза, чтобы построить наше сотрудничество и стать неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних", — подчеркнул Ратас.

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, эстонская сторона передала Украине третью часть своих запасов ракет к Javelin. Всего на вооружении у Эстонии находится около 120 пусковых установок этого противотанкового комплекса.

Стоимость одной ракеты колеблется от 75 000 до 130 000 евро. Помимо отправки оружия Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь" Украине. Речь идет о комплексе полевого госпиталя. Страны Балтии также передадут Украине ракеты "земля-воздух" Stinger и оборудование для укрепления оборонного потенциала.

В Эстонии еще раньше заявляли, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде, чем окончательно принять решение, Минобороны должно было получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им. Разрешение от США было получено, а Германия его не дала.