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Люксембург передаст украинской армии противотанковое оружие

Люксембург передаст украинской армии противотанковое оружие
Фото: Facebook/Министерство обороны Украины

Правительство Люксембурга решило передать Украине противотанковое оружие, военный транспорт и другие запасы.

Об этом заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш, сообщает Luxembourg Times.

"Столкнувшись с неотложностью и ухудшением ситуации правительство без колебаний проявляло солидарность и предоставило эти средства для поддержки украинской армии в борьбе с российским захватчиком", – отметил глава Минобороны.

По информации издания, Вооруженные силы Люксембурга передадут украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия, а также полноприводную технику и 15 военных палаток.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей. 

Перед этим правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного оборудования.

В январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании. 

Кроме этого, Украина неоднократно получала военную помощь от США и Эстонии

Автор:
Дмитрий Нарожный