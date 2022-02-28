Люксембург передасть українській армії протитанкову зброю

Уряд Люксембургу вирішив передати Україні протитанкову зброю, військовий транспорт та інші запаси.

Про це заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, повідомляє Luxembourg Times.

"Зіткнувшись з невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань виявляв солідарність і надав ці кошти для підтримки української армії у боротьбі з російським загарбником", — зазначив глава Міноборони.

За інформацією видання, Збройні сили Люксембургу передадуть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї, а також повнопривідну техніку та 15 військових наметів.

Раніше повідомлялося, що уряд Нідерландів вирішив поставити Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

Перед цим уряд Польщі ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України військового обладнання.

У січні Україна отримала протитанкову зброю від Великої Британії.

Крім цього, Україна неодноразово отримувала військову допомогу від США і Естонії.