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Польша безвозмездно передаст Украине военную технику
Правительство Польши 8 февраля приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.
"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику", — сказано в сообщении.
Отмечается, что такое решение министры приняли, учтя при этом потребности Вооруженных сил Польши, и важность поддержания резервов армии страны. Это означает, что передача техники Украине не снизит боеготовность польских воинских частей, подчеркнули в правительстве.
Инспекция обеспечения Вооруженных сил Польши подготовит транспортировку военной техники в Украину. Ее передадут уполномоченные представители Польши.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее правительство Польши одобрило запрос Украины на передачу военной помощи. Украинская сторона получит зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля сообщил, что польская сторона собирается передать Украине боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа.
Другие страны также передают в Украину военную технику, боеприпасы и другое оружие.
В частности, в январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании. В Министерстве обороны подчеркнули, что ВСУ будут использовать средства исключительно в оборонных целях.
Ранее США активно отправляли в Украину самолеты с оружием на борту. 1 февраля Вашингтон передал более 80 тонн патронов разного калибра.