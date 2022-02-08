Польша безвозмездно передаст Украине военную технику

Правительство Польши 8 февраля приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику", — сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение министры приняли, учтя при этом потребности Вооруженных сил Польши, и важность поддержания резервов армии страны. Это означает, что передача техники Украине не снизит боеготовность польских воинских частей, подчеркнули в правительстве.

Инспекция обеспечения Вооруженных сил Польши подготовит транспортировку военной техники в Украину. Ее передадут уполномоченные представители Польши.

Ранее правительство Польши одобрило запрос Украины на передачу военной помощи. Украинская сторона получит зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля сообщил, что польская сторона собирается передать Украине боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа.

Другие страны также передают в Украину военную технику, боеприпасы и другое оружие.

В частности, в январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании. В Министерстве обороны подчеркнули, что ВСУ будут использовать средства исключительно в оборонных целях.

Ранее США активно отправляли в Украину самолеты с оружием на борту. 1 февраля Вашингтон передал более 80 тонн патронов разного калибра.