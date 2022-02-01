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Украина получила от США более 80 тонн патронов разного калибра – Резников
Ночью с 31 декабря на 1 января в Украину прибыл очередной самолет из США с военной помощью. В этот раз американские партнеры передали 84 тонны патронов разного калибра.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он уточнил, что это еще не последняя партия военной помощи Украине от США. В частности, в Минобороны ожидают прибытие самолета с грузом оборонной амуниции для Вооруженных Сил. Когда именно прибудет новая партия, Резников не уточнил.
В свою очередь Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несколько партий оружия, которые Украина получает от США и других стран нужны для усиления положения во время переговоров с Россией. Конечная цель поставок оружия в Украину - не допустить войну, подчеркнул Кулеба во время онлайн-брифинга.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, предыдущий раз в Украину прибыл самолет с партией боеприпасов, которую США отправили в рамках военно-технической помощи. Тогда в Украину прибыла 81 тонну боеприпасов различного калибра.
До этого две партии Украина получила 22 и 23 января. Первый раз военная помощь включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта.
Во второй раз Украина получила более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности.