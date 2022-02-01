Украина получила от США более 80 тонн патронов разного калибра – Резников

Ночью с 31 декабря на 1 января в Украину прибыл очередной самолет из США с военной помощью. В этот раз американские партнеры передали 84 тонны патронов разного калибра.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки", — написал министр на своей с странице в Facebook.

Он уточнил, что это еще не последняя партия военной помощи Украине от США. В частности, в Минобороны ожидают прибытие самолета с грузом оборонной амуниции для Вооруженных Сил. Когда именно прибудет новая партия, Резников не уточнил.

В свою очередь Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несколько партий оружия, которые Украина получает от США и других стран нужны для усиления положения во время переговоров с Россией. Конечная цель поставок оружия в Украину - не допустить войну, подчеркнул Кулеба во время онлайн-брифинга.

Напомним, предыдущий раз в Украину прибыл самолет с партией боеприпасов, которую США отправили в рамках военно-технической помощи. Тогда в Украину прибыла 81 тонну боеприпасов различного калибра.

До этого две партии Украина получила 22 и 23 января. Первый раз военная помощь включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта.

Во второй раз Украина получила более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности.