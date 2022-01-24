В Украине приземлился второй самолет с летальным оружием из США

В международный аэропорт "Борисполь" прибыл второй самолет с партией летального оружия от Соединенных Штатов Америки. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в своем Twitter.

"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", – написал министр.

Самолет Боинг 747-412 (BCF) с бортовым номером N756CA был отправлен с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.

Пакет военной помощи от США на сумму 200 млн долларов, выделение которой санкционировал президент США Джозеф Байден в декабре 2021 года, включает несколько партий. В ней почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для Вооруженных сил Украины на линии фронта.

Первая партии летального вооружения из США прибыла в Украину 22 января 2022 года. В 2021 году. Соединенные Штаты оказали Украине помощи в сфере безопасности на сумму более 650 млн долларов. А начиная с 2014 года наша страна получила такой помощи на сумму 2,7 млрд долларов.

США также передадут Украине боевые вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану. Подобное вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут идти вместе с любым наступлением на Украину.

В посольстве США отметили, что, как сообщил президент Джозеф Байден лидеру РФ Владимиру Путину, "в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны в дополнение к уже предоставленному".