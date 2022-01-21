США передадут Украине вертолеты Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана

Соединенные Штаты Америки передадут Украине боевые вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану. Об этом пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила во время брифинга.

"Мы недавно сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17", — сказала она.

Спикер Белого дома также отметила, что "США направили больше оборонительного вооружения в Украину, чем кто-либо в истории". "На прошлой неделе мы обязались предоставить еще $600 млн на оборону», — добавила она.

В ходе брифинга Псаки сказала, что на следующей неделе США дадут письменный ответ России на ее предложение о взаимных гарантиях безопасности.

Речь о возможной передаче вертолетов Ми-17 Украине зашла еще в конце 2021 года. Тогда министр обороны Алексей Резников в ходе визита в США запросил у Вашингтона поставки вооружения, которые предназначались Афганистану. Подобное вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут идти вместе с любым наступлением на Украину.

Стало также известно, что США разрешили своим союзникам поставлять оружие Украине. Первыми решили воспользоваться этим правом страны Балтии, которые уже официально заявили, что отправят противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты других видов.

С США Россия хочет договориться о том, чтобы не использовать территорию других государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны, а также для "иных действий, затрагивающих коренные интересы" ее безопасности.

США по этому договору будут обязаны исключить дальнейшее расширение НАТО на восток с отказом от приема в Альянс бывших членов СССР, а также не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не являющихся членами НАТО, и не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности.