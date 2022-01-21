В НАТО ответили России: Альянс не выведет войска из Болгарии и Румынии

В Североатлантическом Альянсе ответили на требование России о выводе войск НАТО с территории Болгарии и Румынии. Альянс продолжит охранять и защищать входящие в него страны. Об этом сообщает "Голос Америки".

"НАТО не откажется от нашей возможности защищать и оборонять друг друга, в том числе с помощью размещения войск в восточной части Альянса. Требования России разделят страны НАТО на государства первого и второго класса, чего мы не можем принять", — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков также заявил, что его страна давно сделала выбор в пользу НАТО. Он добавил, что в договоре НАТО нет "государств-членов второй категории, в отношении которых коллективная оборона должна применяться выборочно или в ограниченных рамках".

А Румыния назвала "неприемлемым" условие РФ о выводе сил Альянса в рамках гарантий безопасности для деэскалации кризиса в Украине.

"Такое требование неприемлемо и не может обсуждаться на переговорах", — говорится в пресс-релизе, который выпустило министерство иностранных дел Румынии. Эта страна уже заявила, что готова принять дополнительный контингент из США, а также французские войска.

Напомним, Россия разработала проекты соглашений с НАТО и отдельно с США о взаимных гарантиях безопасности, первое из которых предусматривает прекращение дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.

Россия также предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Речь идет о Румынии и Болгарии, ранее входивших в организацию Варшавского договора и вступивших в НАТО в 2004 году.

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