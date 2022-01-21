В Женеве прошли переговоры Блинкена и Лаврова: продлились меньше запланированного

В швейцарской Женеве 21 января прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как передает "Интерфакс", они продлились полтора часа.

При этом, ссылаясь на источники в российской делегации, агентство отмечает, что на встречу глав двух внешнеполитических ведомств было отведено два часа.

Переговоры прошли по инициативе американской стороны: в ходе телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января США запросили такую встречу для получения дополнительных разъяснений относительно поданных Россией месяцем ранее предложений о гарантиях взаимной безопасности.

Встреча двух министров в последний рабочий день недели, на которой, как ожидалось, США и НАТО должны были представить письменные ответы на соответствующие российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. Однако перед переговорами Блинкен заявил, что не планирует в ходе встречи передавать российской стороне никаких ответов.

Напомним, что 10 и 12 января в Женеве, а затем в Брюсселе Россия уже проводила переговоры с представителями США и НАТО по этим вопросам, однако они велись на уровне заместителей министров. В частности, Россию представлял Сергей Рябков, который, однако, присутствовал и на встрече 21 января.

Лавров же предыдущий раз встречался с Блинкеном 2 декабря 2021 года на саммите глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, проведенном на следующий день после саммита глав МИД стран НАТО в Риге, после которого глава Госдепа заявил о подготовке Россией масштабной военной операции против Украины. При этом 19 января Блинкен посещал Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего РФ требует "железобетонных" гарантий невступления в альянс новых членов, включая Украину и Грузию. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к альянсу, что пока ставит переговоры с РФ в тупик, по крайней мере в публичной плоскости.

В случае провала переговоров Россия грозит развернуть свои войска в других странах, в частности Рябков допускал, что речь пойдет о Кубе и Венесуэле, несмотря на то, что это может привести к кризису, подобному Карибскому ядерному кризису 1962 года. В США в ответ заявили, что "решительно отреагируют" на попытки РФ разместить войска в Латинской Америке.

В НАТО же опасаются, что провал переговоров приведет к новой войне именно в Европе, в связи с чем генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг считает необходимым продолжать переговоры с РФ и далее и даже предложил России установить взаимный контроль над ядерным оружием.