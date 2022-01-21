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Глава Госдумы РФ дал ход инициативе о признании "ДНР" и "ЛНР": "Беспокоит защита жизни соотечественников"
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, входящий также во фракцию пропрезидентской партии "Единая Россия", считает необходимым обсудить с лидерами парламентских фракций инициативу о признании провозглашенных на части территории Украины "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" в качестве независимых государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия - За правду" готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - отметил Володин.
По словам главы Госдумы, предложенный фракцией Коммунистической партии РФ для рассмотрения вопрос "очень серьезный и ответственный".
"В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы. Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — высказался он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом Володин подчеркнул, что для него "совершенно очевидно одно, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности" российских граждан, проживающих на территории под контролем "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, что соответствующий проект постановления внесли в Госдуму 19 января первый заместитель Володина Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и еще девятеро коммунистов.
Стоит отметить, что "ДНР" и "ЛНР" провозглашались в 2014 году в пределах территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако контролируют они лишь часть территории, рассматривая остальную территорию как оккупированную Украиной.
В частности, в конце 2019 года в обеих "республиках" были приняты "законы о государственной границе", гласящие, что они граничат с Запорожской, Днепропетровской ("ДНР") и Харьковской ("ДНР" и "ЛНР") областями Украины. Таким образом, в случае признания Россией данных образований независимыми государствами она также может начать трактовать политическую карту Украины аналогичным образом.
Напомним также, что 18 января украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил, что Россия, проводящая паспортизацию населения на оккупированных территориях Донбасса, стремится создать повод для эскалации именно под видом "защиты российских граждан".