Глава Госдумы РФ дал ход инициативе о признании "ДНР" и "ЛНР": "Беспокоит защита жизни соотечественников"

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, входящий также во фракцию пропрезидентской партии "Единая Россия", считает необходимым обсудить с лидерами парламентских фракций инициативу о признании провозглашенных на части территории Украины "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" в качестве независимых государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия - За правду" готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - отметил Володин.

По словам главы Госдумы, предложенный фракцией Коммунистической партии РФ для рассмотрения вопрос "очень серьезный и ответственный".

"В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы. Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — высказался он.

При этом Володин подчеркнул, что для него "совершенно очевидно одно, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности" российских граждан, проживающих на территории под контролем "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что соответствующий проект постановления внесли в Госдуму 19 января первый заместитель Володина Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и еще девятеро коммунистов.

Стоит отметить, что "ДНР" и "ЛНР" провозглашались в 2014 году в пределах территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако контролируют они лишь часть территории, рассматривая остальную территорию как оккупированную Украиной.

В частности, в конце 2019 года в обеих "республиках" были приняты "законы о государственной границе", гласящие, что они граничат с Запорожской, Днепропетровской ("ДНР") и Харьковской ("ДНР" и "ЛНР") областями Украины. Таким образом, в случае признания Россией данных образований независимыми государствами она также может начать трактовать политическую карту Украины аналогичным образом.

Напомним также, что 18 января украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил, что Россия, проводящая паспортизацию населения на оккупированных территориях Донбасса, стремится создать повод для эскалации именно под видом "защиты российских граждан".