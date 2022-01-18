Зеленский заявил, что Россия может напасть на Украину "под видом защиты российских граждан"

Россия может вторгнуться в Украину "под видом защиты российских граждан". В частности, этому способствует массовая выдача российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится на сайте президента по итогам встречи Владимира Зеленского с американскими сенаторами.

Как сообщается, Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает паспортизацию населения на временно оккупированных территориях.

"Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан", — говорится на сайте Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский также проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против России для противодействия агрессии.

Отметим, в 2019 году президент России Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса в упрощенном порядке. Первые российские паспорта на Донбассе начали выдавать в июне 2019 года.

Украинские власти заявили о непризнании таких паспортов. Эту позицию поддержал Евросоюз. Не признавать документы призвали и государства-участники ОБСЕ.

В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь ответили, что предоставление жителям оккупированных территорий российского гражданства является следствием невыполнения Украиной своих обязательств согласно Минским договоренностям.

Отметим, на оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка полагает, что это может использоваться как предлог для вторжения России в Украину.