МИД РФ: раздача жителям ОРДЛО российских паспортов — следствие невыполнения Минска

Предоставление жителям оккупированных территорий российского гражданства является следствием невыполнения Украиной своих обязательств согласно Минским договоренностям.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

Там указывают, что обратили внимание на то, что президент Владимир Зеленский 24 июня в интервью телеканалу "1+1" обвинил Россию в выдаче жителям оккупированных территорий российских паспортов.

"Логику и претензии Зеленского понять сложно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается", — заявила Захарова.

По ее словам, предоставление жителям Донбасса российского гражданства является "вынужденным гуманитарным мероприятием в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона", которую, якобы, согласно Минским договоренностям, он должен снять.

Мол, из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска "уже 7 лет ущемлены в своих правах".

Представительница МИД России напомнила о том, что свои паспорта жителям Украины в большом количестве выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина, мол, активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что "можно только посочувствовать Москве, которой "сложно понять" последствия деструктивной российской политики".

"Российская паспортизация — испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских земляков" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", — подчеркнул он.

При этом Николенко напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в том числе члены Совбеза ООН осудили решение России ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

По данным МИД Украины, за 2 года более 500 тысяч местных жителей получили российские паспорта.

"Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", — добавил он.

Спикер украинского дипломатического ведомства также отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе.

"Даже после его (Донбасса) реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства". Фактически это российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в том числе санкционного характера, чтобы ее обезвредить", — считает Николенко.

Напомним, в 2019 году президент РФ Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса в упрощенном порядке. Первые российские паспорта на Донбассе начали выдавать в июне 2019 года.

Украинские власти заявили о непризнании таких паспортов. Эту позицию поддержал Евросоюз. Не признавать документы призвали и государства-участники ОБСЕ.

Как сообщалось, 24 марта 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта о применении санкций против ряда должностных лиц, в том числе системы Министерства внутренних дел России, а также депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса.