"СНБО — оружие, и я его применяю": главные цитаты из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский в интервью для телеканала "1+1" объяснил, почему так активно начал использовать ресурсы и полномочия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), рассказал о том, как относится к встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, почему Украина не движется к членству в НАТО и какой может быть альтернатива Минским соглашениям. А также о своем отношении к главе Офиса президента Андрею Ермаку, мэру Киева Виталию Кличко и "слитой" прослушке телефонных разговоров Виктора Медведчука.

Delo.ua собрало главные цитаты Зеленского из этого разговора.

Конституционный суд Украины. По словам Зеленского, происходящее вокруг КСУ и его бывшего председателя Александра Тупицкого — это "единственно возможная борьба" в сложившихся обстоятельствах.

"Я ничего не хотел (влиять на суд. — Delo.ua), но через СНБО ввел решение, чтобы заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языка, много вопросов, которые поднимались. С этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты. Но одно дело — менять те или иные законопроекты правками или дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он (Тупицкий. — Delo.ua) не понял меня и сделал то, что сделал. Потому что его субъективировали, я считаю, разными финансовыми рычагами разные группы, в том числе политические и бизнес-группы, которые до сих пор сопровождают его жизнь и работу".

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СНБО — оружие. "Я помню, мы собрались командой, нужно быстро действовать. И какие есть варианты? Вариант "А" — быстро менять законодательство. Вариант "Б" — остановить это. Мы выбрали "Б", а потом "А", — так президент объяснил решение использовать полномочия СНБО в виде варианта "Б".

"Если я понимаю, что у меня есть быстрые инструменты и быстрое оружие, и я устал договариваться с теми или иными (людьми. — Delo.ua), если я должен со всеми договариваться — меня это, честно говоря, не устраивает. Я считаю, что любой человек у нас свободен. Несмотря на уровень, на партию, на финансы, он должен получить одно предупреждение, и этого достаточно. Мы пришли менять страну — давайте менять. Поэтому… СНБО — один из видов оружия, и я его применяю".

Встреча президентов США и России. "Что касается НАТО (в контексте вероятности вступления Украины в альянс. — Delo.ua), уверен, что обсудили, уверен, что действительно "одним мазком". Уверен, что президент России получил информацию, что завтра или послезавтра Украина вряд ли получит НАТО или ПДЧ (план действий относительно членства в альянсе. — Delo.ua). Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Уверен, что и, наоборот, он ничего не обещал. Я считаю, что то, что они встретились, это положительно. Точно никто никому не продавал Украину. Я уверен. США знают мое резкое отношение к этому".

Зеленский отметил, что вопрос получения ПДЧ — это не то, что существует в рамках общения Украины с Россией, это лежит в сфере диалога только со странами-членами альянса.

Украина и НАТО. "Что касается членства в НАТО, то мы и сами виноваты в некоторых вещах, я считаю. Вопрос НАТО — это все же вопрос безопасности, а мы много лет, 13 лет, все еще используем это как политический вопрос…Мы давим и, как мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии: молодцы, еще немного, еще пару реформ, еще что-то и так далее. А мы нуждаемся в поддержке сейчас".

Диалог с Байденом. "У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. Это блок безопасности, и это вопрос не только ПДЧ. Это вопрос наших двухсторонних отношений, оборонного меморандума между нашими странами, вопрос "Северного потока-2", Донбасса, вопрос Крыма в контексте безопасности в Черном и Азовском морях, вопрос украинского флота. Есть экономические вопросы. Для нас очень важна поддержка МВФ, но, опять же, я хочу этот вопрос из политики перевести в (диалог. — Delo.ua) об экономике, о реформах и о том, что есть структурные маяки. Если мы о них договорились, то с МВФ мы партнеры".

Виктор Медведчук, Петр Порошенко и обмен пленными. По словам Зеленского, он слышал несколько фрагментов записей телефонных разговоров Виктора Медведчука, обнародованных журналистами, и отметил, что для него "не новость то, что произошло": хотя пленок и не было, информация о происходящем поступала от СБУ и разведки.

"Мы понимаем, что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом (Петром Порошенко. — Delo.ua) или его людьми. Мы понимаем, что украинский уголь с территории временно оккупированного Донбасса Украина покупала через Россию, он вывозился, — заявил Зеленский. — Моя уверенность базируется на фактах и информации, которую я имел… И когда я говорю, что, вероятно, с экс-президентом они это делали и зарабатывали, то я не на пустом месте это говорю".

"Все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки — это чистая госизмена. И когда он (Порошенко) все полномочия по переговорам между Украиной и Россией предоставил Медведчуку, это говорит о том, что никто не был заинтересован в завершении войны. Люди делали деньги".

Более того, Зеленский заявил, что, по его мнению, участники этого процесса перешли не "красные линии", а "кровавые линии", и зарабатывали на смерти украинских военных.

Виталий Кличко и президентские выборы. "У нас нет сейчас никаких отношений (с мэром Киева Кличко. — Delo.ua). Он сказал, что власть преследует его из-за политической конкуренции. Мне кажется, что он забыл, что он мэр, и решил начать президентскую кампанию".

В ответ на вопрос о том, видит ли Зеленский в Кличко конкурента, он сказал: "У меня нет ни единого конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедные люди".

При этом от прямого ответа на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться в президенты во второй раз, Зеленский ушел, сославшись на то, что это будет "выбор людей".

Андрей Ермак. Зеленский заявил, что главе ОП Андрею Ермаку он доверяет. "Ермак — реальный мощный менеджер. И не на словах, не бла-бла-бла, а реальный патриот Украины. Он работает 24/7 только ради Украины. Он пришел со мной и уйдет со мной, он не будет оставаться ни на каких должностях".

Более того, он заявил, что в контексте срыва операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" к главе ОП нет вопросов ни со стороны СБУ, ни со стороны разведки. По словам Зеленского, идея этой операции — это "идея других стран, точно не Украины".

Разговор с Александром Лукашенко. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу (Лукашенко. — Delo.ua), я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях. Мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие… Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, ты знаешь, как я к тебе отношусь, как Беларусь любит Украину, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа".

Минские соглашения и их альтернатива. По словам Зеленского, Минские соглашения как переговорный процесс не то что сейчас, а и изначально не были эффективными.

"Минск" и родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, — это единственный документ или единственная адженда. Это правда. Ее не нужно закрывать, но нужно открывать новую. Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов".

При этом он отметил, что в случае, если Украина не достигнет альтернативных договоренностей относительно прекращения войны на Донбассе, то полный разрыв связей с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей возможен. Но решение о запуске плана так называемой "стены" должны будут принять украинцы на референдуме.