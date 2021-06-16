"Путин мне не возражал": о чем рассказал Байден после встречи с президентом РФ

16 июня в Женеве прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи главы обеих государств провели пресс-конференцию, хотя и по отдельности.

В частности, Байден отметил, что встретиться лично с Путиным было важно, чтобы стороны могли изложить свое виденье относительно совместной работы в своих интересах, и интересах мира. По словам президента США, встреча, которая продлилась почти 4 часа, прошла в позитивном тоне. В течение 3-6 месяцев, по его словам, будет видно, как стороны справляются с тем, что обсудили.

Delo.ua рассказывает о главных заявления, которые сделал глава Соединенных Штатов.

Алексей Навальный. "Как я, президент США, могу не обращать внимание на то, что где-то нарушаются права человека, — сказал Байден, — Потому мы говорим о таких делах, как дело Алексея Навального. Я четко сказал президенту Путину, и мы и дальше будем поднимать вопрос основополагающих прав человека, потому что мы считаем это очевидным для всех людей. Мы расширяем сферу нашей ответственности и отстаиваем права многих".

По словам президента США, он надеется, что донес Путину, что если российский оппозиционер умрет в тюрьме, то последствия будут "разрушающими для России".

Стратегическая стабильность. "Мы обсудили шаги, которые обе наши страны должны осуществить относительно контроля стратегических вооружений. Мы с удовольствием можем объявить, что мы начали диалог относительно стратегически вооружений. Это, конечно, дипломатический жаргон, но речь идет о том, что мы уже можем что-то сделать, для того, чтобы справляться с теми опасностями, которые появляются, когда сокращается время на ответ и возрастает опасность случайной ядерной войны", — рассказал Байден.

Украина. "Я передал (информацию о — Delo.ua) непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили Минские соглашения, я высказал наш взгляд на них. Путин не возражал мне, но отличия, конечно, были", — заявил президент США.

Кибербезопасность. "Я сказал, что нам нужно исключить вообще кибератаки. И я передал Путину список из 16 опасных кибератак на американскую систему — от системы канализации до поставок продуктов. Нам нужно договориться о том, что будут приняты меры против тех преступников, которые прибегают к таким действиям на их территории (России — Delo.ua). Нужно договориться о конкретных обязательствах относительно таких случаев, и о конкретных мерах, которые будут предприняты для того, чтобы исключить такие дела", — сообщил президент США.

Вмешательство России в выборы в США. "Путин знает, что я приму меры. Так, как мы это сделали, когда это произошло в последний раз: мы тогда четко заявили, что не будет позволять дальше вести такие действия, выслали поста РФ, закрыли некоторые ее объекты в США, — заявил Байден, — Когда мы предпринимаем такие меры, то доверие и уважение к нему уменьшается во всем мире. Представьте, как бы смотрели на США, если бы мы прямо вмешивались в выборы в других странах, и все бы об этом знали. И вот когда мы доказывает, что он причастен к таким действиям, это снижает престиж страны, которая пытается подать себя как одну из ведущих стран в мире. В таком случае я должен сказать: если вы нарушаете какие-то международные нормы, то есть и цена, которую вы заплатите".

Холодная война. По словам Байдена, Путин знает, что США имеет большие возможности, поэтому, если Россия нарушит основополагающие нормы, то США ответит. "Я думаю, что Путин меньше всего хочет сейчас Холодную войну", — отметил он, — "Я не думаю, что он хочет этого с США…Это не означает, что он готов передать вооружение в музей, он по-прежнему обеспокоен подозрениями о том, что мы хотим отстранить его от власти. Но я не думаю, что для него это движущая сила в поисках отношений с США".

Ранее Delo.ua рассказывало, что заявил журналистам после встречи с Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.