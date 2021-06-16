"Кто убийца?": главное из пресс-конференции Путина по итогам встречи с Байденом

16 июня в Женеве прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи главы обеих государств провели пресс-конференцию, хотя и по отдельности.

Delo.ua рассказывает о главных заявления, которые он сделал.

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Диалог с Байденом был конструктивен. "Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила в принципиальном ключе. По многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", — сказал Путин.

По словам Путина, в целом сторонам понятно, о чем они говорят и где проходят "красные линии", но детальные акценты на встрече не были расставлены. США и РФ договорились работать по вопросам кибербезопасности, стратегической стабильности и ряду других вопросов. Путин выразил надежду, что эти обсуждения станут предметом дальнейших договоренностей.

При этом, он отметил, что ни он, ни Байден друг друга "в гости" не приглашали.

Возвращение послов. "Мы договорились о том, что этот вопрос решен, они возвращаются на места своей постоянно службы. Когда конкретно — завтра-послезавтра — это вопрос технического характера. Договорились также о том, что министерство иностранных дел РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке", — заявил Путин.

Украина. Стороны обсудили в то числе и тему Украины: "Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения", — заявил Путин. Он заявил, что Россия готова способствовать реализации Минских соглашений, но тут же раскритиковал украинскую позицию относительно этого вопроса.

"Что предложила Украина? Первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе — они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования чтобы понять, что это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь обязательства дополнительные может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен", — заявил он.

Комментируя сосредоточение российских войск у границы с Украиной, которое в России объясняют учениями, Путин заявил, что подобные меры проводят те же США на своей территории, как и Россия. При этом, он отметил, что Россия не делает этого "подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас".

Кибератаки на США. Путин заявил, что Россия страдает от кибератак, которые координируются с киберпространства США. При этом сама Россия не входит в перечень стран, которые осуществляют наибольшее количество атак.

"На протяжение 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты США, как говорят наши коллеги, из киберпространства России, и два таких запроса в этом году. На все из них наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы не получили. Это говорит о том, что нас есть над чем работать и вопрос о том, кто, в каком объеме и по поводу чего должен брать на себя обязательства — должен решаться в ходе переговорного процесса", — заявил он, добавив, что стороны договорились работать над этой проблемой.

Алексей Навальный. По словам Путина, тему Навального в разговоре затронул Байден. В то же время, на пресс-конференции Путин выразил мнение, что российский оппозиционер вернулся с лечения в Германии после отравления, потому что "хотел быть задержанным".

"Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал это требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным", — сказал Путин.

Также он отметил, что объявление той или ной организации иностранным агентом не прекращает ее работу, если она не имеет экстремистский характер. А "Фонд борьбы с коррупцией", созданным Навальным, по словам Путина, привлекал к акциям несовершеннолетних и раздавал инструкции как приготовить "коктейль Молотова".

В отношении российской оппозиции в целом Путин заявил, что США "объявили Россию своим врагом" и обязались поддерживать политические организации. "Если Россия — враг, то какие организации будет США поддерживать в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют РФ, а те, которые ее сдерживают. А это цель США, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении. Я думаю, что понятно, что мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать будем исключительно по российскому закону", — заявил он.

Про то, что Байден назвал его убийцей. Путин отметил, что после того интервью, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей, он позвонил президенту РФ и они "объяснились". Кроме того, Путин подчеркнул, что подобный вопрос также в свое время журналисты задавали и экс-президенту США Дональду Трампу, но тот уклонился от ответа.

Более того, Путин заявил, что президенты несут ответственность за происходящее в стране, и провел аналогию, что в США ежедневно кого-то убивают — как в стране, так и, к примеру, в Афганистане и других горячих точках.

"Расстрелы из беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке — это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?". Кроме того, он заявил, что в США до сих пор существует тюрьма в Гуантанамо, тюрьмы ЦРУ, где применяются пытки, и это тоже не соответствует тому, как защищаются права человека.

"Это же практика реальной политики. И мы, исходя из этой практики, понимая, что это делалось и может делаться, выстраиваем и свое отношении к тому, о чем я сейчас говорил, в том числе и к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит", — сказал он.