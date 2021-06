"Много вопросов": Путин и Байден проводят встречу за закрытыми дверями в Женеве

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали встречу в рамках саммита в Женеве. Переговоры глав двух государств начались с рукопожатия и проходят за закрытыми дверями в присутствии глав внешнеполитических ведомств обеих стран — Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Позднее к ним должны присоединиться делегации США и России. Ожидается, что переговоры пройдут в три раунда и продлятся 4-5 часов, после чего каждый из лидеров проведет отдельную пресс-конференцию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как заявил перед началом встречи Джо Байден, он рассчитывает на то, что в ходе переговоров стороны попытаются определить общие интересы и обсудить разногласия. Путин, в свою очередь, выразил надежду на продуктивность переговоров и отметил, что "в российско-американских отношениях накопилось много вопросов".

Biden and Putin meet inside for hours-long talks in Geneva https://t.co/fbuaXuHNrU pic.twitter.com/x58e7dKcCL — CBS News (@CBSNews) June 16, 2021

Отметим, что подписание каких-либо соглашений в ходе переговоров Путина и Байдена не запланировано.

Читайте также: Встреча Байдена и Путина 16 июня: чего будет пытаться добиться каждая из сторон

Напомним, что 8 июня президент США Джо Байден провел телефонных разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает пресс-служба главы государства, Джо Байден подтвердил "поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа".

В частности, он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также на запланированных мероприятиях самого высокого уровня.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле этого года.