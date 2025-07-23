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"Укроборонпром" назначил нового генерального директора: что о нем известно

Герман Сметанин
Герман Сметанин. Фото: t.me

Бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина назначили исполняющим обязанности генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Он уже возглавлял предприятие для работы в правительстве.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что в связи с переходом генерального директора предприятия Олега Гуляка на другую должность в оборонной отрасли наблюдательный совет назначил Сметанина исполняющим обязанности гендиректора.

"Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли", - говорится в сообщении.

Также объявлен открытый конкурс на должность генерального директора Акционерного общества. Сообщается, что Сметанин имеет право участвовать в нем на общих условиях.

С 28 июля 2025 г. поиском и предварительной оценкой кандидатов будет заниматься украинское представительство международной рекрутинговой компании Odgers Berndtson.

Также наблюдательный совет "Укроборонпрома" выразил благодарность Олегу Гуляку за эффективную работу и отметил, что под его руководством увеличилось производство вооружения, продолжились реформы, укрепилось международное партнерство и развились новые разработки. В прошлом году 96% продукции составили новые или модернизированные образцы, а чистая прибыль в 2024 году превысила 1,3 млрд грн.

Заметим, 21 июля правительство объединило Министерство по стратегическим отраслям промышленности с Министерством обороны. Его возглавил Денис Шмигаль.

Что известно о Сметанине

Сметанин получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также получил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

После Университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас мужчине 31 год.

По информации издания "Файне місто", Герман Сметанин находится в близких родстве с народным депутатом от “Слуги народа” из Тернопольщины Игорем Василивым. Последний женат на сестре нового главы "Укроборонпрома" — основательнице благотворительного фонда "Великий Народ UA" Марии Сметанине

В июне 2023 года Кабинет министров Украины утвердил назначение Сметанина главой государственного концерна "Укроборонпром".

4 сентября было принято решение о прекращении полномочий Сметанина, назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Автор:
Светлана Манько