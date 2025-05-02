"Укроборонпром" отчитался о прибыли за 2024 год: сколько заработали

Акционерное общество " Украинская оборонная промышленность " за 2024 год получило более 1,31 млрд грн консолидированной чистой прибыли.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что часть консолидированной чистой прибыли будет выплачена государственному бюджету в качестве дивидендов, а большая сумма будет направлена на финансирование изготовления вооружения, расширение производства и его релокацию, создание новых мощностей и т.д.

В 2024 году предприятия "Укроборонпрома" увеличили объем производства в три раза против показателей 2023 года, а объемы контрактации на 36%. Кроме того, доля новых или модернизированных вооружений и военной техники в 2024 году равнялась 96%.

"В прошлом году мы доказали, что имеем большой потенциал: конкурентоспособность продукции и объемы производства выросли. Кроме этого, мы приступили к изготовлению нового вооружения, которое значительно усилило возможности Сил обороны Украины", – прокомментировал генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

"Укроборонпром" корпоратизирует свои предприятия

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 21 марта 2023 принял решение о превращении государственного концерна "Укроборонпром" в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Таким образом правительство начало превращение "Укроборонпрома" в оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.

29 июня 2023 года деятельность государственного концерна "Укроборонпром" была официально прекращена.

Новая форма позволит создавать совместные предприятия с иностранными совладельцами. Корпоратизация также предусматривает переход "Укроборонпрома" к "цивилизованным стандартам", ведь система концерна имеет большие проблемы из-за неупорядоченности руководящих органов.