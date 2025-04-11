Украинские мощности по производству ОПК в разы превышают государственный заказ — руководитель "Украинской бронетехники"

В 2025 году производители продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Украине достигли такого потенциала, что государство уже не в состоянии выкупить всю продукцию, изготовленную украинскими предприятиями. Производственные возможности страны достигают $30 млрд, что в три раза больше граничных возможностей государства контрактовать продукцию оборонного назначения. Об этом заявил СЕО частного предприятия Украинская бронетехника Владислав Бельбас на Business Wisdom Summit 2025 в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

По его словам, украинский ОПК активно развивается за свой счет, ежегодно увеличивая производственные мощности в разы. Если 2022 год для большинства компаний стал шоковым годом, когда были захвачены производственные площадки, уничтожена или изменялась логистика, то 2023-й стал годом становления ОПК, временем отключений электроэнергии и масштабной мобилизации работников. В свою очередь, в 2024 году произошло полноценное масштабирование оборонной промышленности и выход на серьезные объемы производства, когда мощности превысили способность государства контрактовать готовую продукцию.

"В большинстве своем производители недоконтрактованы. Мы видим на фронте, что тех объемов продукции ОПК, которую мы вместе поставляем, ее недостаточно. Поэтому одна из главных проблем отрасли на сегодняшний день — недостаточное государственное финансирование", — подчеркнул он.

Другой принципиальной проблемой оружейников он назвал отсутствие заключения долгосрочных контрактов на производство. В настоящее время единицы производителей имеют заказ на срок более чем на год.

Однако на 2025 год Владислав Бельбас ожидает значительного роста заказов на наземные беспилотные комплексы. Тренд на их производство возник еще в 2024 году, и в текущем году их производство будет масштабироваться в связке с летательными аппаратами. Также ожидается развитие вооруженных систем, использующих лазерное целеуказание и наведение.

Напомним, недавно представители "Укроборонпрома" приняли участие в польско-украинском форуме, посвященном сотрудничеству в оборонной сфере. Стороны обменялись мнениями по восстановлению военной техники и усилению производственных возможностей. На встрече украинские и польские оружейники обсуждали ремонт военной техники, увеличение производственных возможностей, технологическое сотрудничество, финансовые вопросы и развитие партнерских отношений.

Кроме того, завод Rheinmetall по производству боеприпасов на территории Украины заработает в 2026 году. Война не оказывает влияния на строительство оборонных предприятий. В Украине уже начал работать завод по ремонту техники. В 2026 году планируется открыть завод по производству боеприпасов, а третьим предприятием должен быть завод по производству зенитных систем.