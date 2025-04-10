Ремонт, производство, технологии: "Укроборонпром" планирует расширить сотрудничество с польскими оружейниками

Представители "Укроборонпрома" и его предприятий приняли участие в польско-украинском форуме, посвященном сотрудничеству в оборонной сфере. Стороны обменялись мнениями по восстановлению военной техники и усилению производственных возможностей.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

На встрече украинские и польские оружейники обсуждали ремонт военной техники, увеличение производственных возможностей, технологическое сотрудничество, финансовые вопросы и развитие партнерских отношений.

Ключевой темой стали боеприпасы и их составляющие, где, по словам гендиректора "Укроборонпрома" Олега Гуляка, Украина нуждается в наращивании собственного производства и усилении международной кооперации.

"Наше производство требует как можно больше продуктов специальной химии, которые сейчас дефицитны не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому стратегически важными для нас является увеличение собственного изготовления таких компонентов и усиление кооперации с международными партнерами в этом направлении", — подчеркнул Гуляк.

Мероприятие было посвящено международному производственному сотрудничеству в области безопасности и обороны. Организатором стала Польско-украинская Хозяйственная палата по инициативе Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA).

Напомним, что недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники. В сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.