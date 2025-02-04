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ПВО и боеприпасов будет еще больше: Украина и Польша договорились о сотрудничестве в производстве оружия

Польская оружейная группа расширит сотрудничество с Укроборонпромом
Польская оружейная группа расширит сотрудничество с "Укроборонпромом". Фото: t.me/UOP_Official

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что в сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.

Кроме того, речь идет о разработке финансовых механизмов для дальнейшего привлечения средств, предусмотренных Европейской оборонной стратегией и Европейской оборонно-промышленной программой.

"Польша для нас является стратегическим партнером, с которым мы имеем хорошо выстроенные отношения. Поэтому каждая новая общая инициатива важна, в частности, для укрепления нашей оборонки и нашей армии. Уверен, что впереди у нас немало проектов, которые мы будем реализовывать совместно с польскими коллегами", – рассказал генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

"Я благодарен Правительству Польши за содействие сотрудничеству оборонных отраслей наших стран на столь высоком уровне. Эта поддержка чрезвычайно ценна в тех условиях, в которых развивается украинский ОПК. На сегодняшний день мы имеем огромную потребность в взрывчатых веществах, критических компонентах. А также в углублении. сотрудничества не просто на уровне оборонных компаний — но и на уровне отраслей", — подчеркнул министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Он выразил убеждение, что страны смогут "быть одинаково полезны друг другу", и в результате обороноспособность обоих государств станет только крепче.

Напомним, бельгийская компания Thales подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием для совместного производства ракет, предназначенных для борьбы с вражескими беспилотниками.

Кроме того, франко-германский оборонный концерн KNDS, являющийся одним из важнейших промышленных партнеров украинских войск, объявил об открытии анонсированного ранее дочернего предприятия в Киеве — ООО "КНДС Украина". Открытие нового филиала позволит украинской промышленности проводить работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту систем KNDS, что значительно повысит их готовность к боевым действиям.

Автор:
Светлана Манько