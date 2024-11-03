Бельгийская Thales будет сотрудничать с украинской оборонной компанией

Бельгийская компания Thales подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием для совместного производства ракет, предназначенных для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, это соглашение предусматривает не только создание оружия для противодействия дронам, но и дальнейшую передачу передовых технологий и комплектующих, что усилит обороноспособность Украины.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать укреплению украинского оборонно-промышленного комплекса и поможет защитить критическую инфраструктуру от угроз с воздуха.

"Благодарю Thales за расширение сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и за поддержку обороноспособности нашего государства. Продолжаем строить арсенал свободного мира вместе!", — написал он.

Стоит отметить, что "Украинская оборонная промышленность" достигла договоренностей о сотрудничестве с четырьмя западными оружейными компаниями по боеприпасам, БПЛА, РЭБ и РЭР.

Также в "Укроборонпроме" отметили, что постепенно Украина становится одним из ведущих мировых производителей вооружений, а оборонная отрасль быстро развивается.

Так, в первом полугодии текущего года отечественные оружейники изготовили в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Возможности производителей дронов составляют 4 млн. единиц, а законтрактовано уже более 1,5 млн. единиц.

Кроме того, франко-германский оборонный концерн KNDS, являющийся одним из важнейших промышленных партнеров украинских войск, объявил об открытии анонсированного ранее дочернего предприятия в Киеве — ООО "КНДС Украина". Открытие нового филиала позволит украинской промышленности проводить работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту систем KNDS, что значительно повысит их готовность к боевым действиям.