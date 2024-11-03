Бельгійська Thales співпрацюватиме з українською оборонною компанією

Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством для спільного виробництва ракет, призначених для боротьби з ворожими безпілотниками.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, ця угода передбачає не лише створення зброї для протидії дронам, але й подальшу передачу передових технологій та комплектуючих, що посилить обороноздатність України.

Очікується, що співпраця сприятиме зміцненню українського оборонно-промислового комплексу та допоможе в захисті критичної інфраструктури від загроз з повітря.

"Дякую Thales за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави. Продовжуємо будувати арсенал вільного світу разом!", - написав він.

Варто зазначити, що "Українська оборонна промисловість" досягла домовленостей про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями щодо боєприпасів, БпЛА, РЕБ і РЕР.

Також в "Укроборонпром" зазначили, що поступово Україна стає одним з провідних світових виробників озброєнь, а оборонна галузь швидко розвивається.

Так, у першому півріччі поточного року вітчизняні зброярі виготовили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Спроможності виробників дронів становлять 4 млн одиниць, а законтрактовано вже понад 1,5 млн.

Окрім цього, франко-німецький оборонний концерн KNDS, що є одним з найважливіших промислових партнерів українських військ, оголосив про відкриття анонсованого раніше дочірнього підприємства в Києві - ТОВ "КНДС Україна". Відкриття нового філіалу дасть можливість українській промисловості проводити роботи з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту систем KNDS, що має значно підвищити їхню готовність до бойових дій.