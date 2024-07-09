Тепер в США: "Укроборонпром" відкрив представництво у Вашингтоні

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" відкрило своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Згідно з повідомленням, представництво працюватиме за трьома ключовими напрямками. Перший – взаємодія з бізнесом та експертними організаціями. Другий – співпраця з державними органами, та оборонними організаціями. Третій – підтримка проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах – партнерах.

"Ми вдячні американським партнерам за підтримку і вважаємо, що робота представництва є важливим кроком для зміцнення нашої співпраці. Наразі українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами. Наявність представництва "Укроборонпрому" в США дасть змогу пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО", – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

В чому полягатиме робота "Укроборонпрому" у Вашингтоні

Як зазначають у компанії, "Укроборонпром" вестиме пошук інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Також це буде пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для ефективного впровадження технологій та управління спільними підприємствами тощо.

"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо", – розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, додавши, що США є одним з ключових союзників України, тому принципово важливо зробити оборонно-промислові комплекси якомога ближче один до одного.

"Ми налаштовані на конструктивний діалог і запрошуємо зброярські компанії США до подальшої співпраці", - зазначив він.

За словами голови наглядової ради "Укроборонпрому" Давіда Ломджарія, взаємодія з американськими виробниками озброєнь має вирішальне значення для створення потужного та сучасного українського ОПК.

Нагадаємо, у червні "Укроборонпром" оголосив про створення спільного підприємства з однією з провідних американських компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень Amentum Services.

Україна нарощує виробництво зброї

Завдяки плідному міжнародному партнерству Укроборонпром поступово посилює свій бронетанковий напрямок. 10 червня поточного року у рамках спільного підприємства з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту і виробництва німецької бронетехніки в Україні.

Також повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Крім того, "Укроборонпром" підписав меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

А у січні 2024 року стало відомо, що "Укроборонпром" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки.