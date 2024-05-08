Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе

У 2024 році Україна зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, які за своїми технічними характеристиками на іранські дрони-камікадзе.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform.

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на Росії вибухає, - то все наше", - саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", - зауважив Сметанін.

За його словами, це стало можливим завдяки кооперації державних компаній із приватними.

Водночас Сметанін наголосив, що приватні підприємства самотужки не можуть забезпечити потрібну кількість вироблених дронів, а тому "Укроборонпром" підписує з ними ліцензійну угоду, за умовами якої до виробництва залучаються державні компанії.

Виробництво БПЛА в Україні

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Наразі підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль у 2024 році виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.