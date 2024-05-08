Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ

Уряд схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБО щодо створення у структурі Збройних Сил окремого роду військ – Сил безпілотних систем.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що документ був напрацьований Міноборони спільно з Генеральним штабом з метою нарощування оборонних можливостей для відбиття зростаючої російської агресії.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що створення Сил безпілотних систем – це стратегічний крок для України в умовах зростаючої загрози з боку Росії.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - йдеться в його повідомленні.

Для реалізації положень проєкту Указу Президента України, Міноборони буде підготовлений і внесений на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України про створення Сил безпілотних систем.

У Міноборони зазначають, що створення Сил безпілотних систем є важливим кроком на шляху до підвищення обороноздатності України та забезпечення безпеки держави у сьогоднішніх геополітичних умовах.

Нагадаємо, Указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони" був підписаний президентом 6 лютого 2024 року.

На новину про створення Сил безпілотних систем відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що це – надважливе та історичне рішення.

"Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України", - заявив голова Мінцифри.

Він зауважив, що за час війни дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

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