Зеленський підписав указ про створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем

У структурі ЗСУ з'явиться окремий вид сил – Сили безпілотних систем. Згідно з інформацією на офіційному сайті президента України, Указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони" набирає чинності з дня його опублікування.

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Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою", - зазначив Зеленський.

За його словами, дрони довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

"Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони", - додав він.

Президент зазначив, що зараз стоять чіткі завдання: заснувати спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, провести ефективне тренування, систематизувати досвід і т. д.

"Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", - заявив Зеленський.

На новину про створення Сил безпілотних систем вже відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що це – надважливе та історичне рішення.

"Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України", - заявив голова Мінцифри.

Він зауважив, що за час війни дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

Також Федоров нагадав, що у межах кластера Brave1 йде активна робота над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, їхати в наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову.

Раніше ми повідомляли, що розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

Нагадаємо, українські винахідники кластеру Brave 1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Додамо, що на озброєнні України з'явиться ще один безпілотник – німецький виробник дронів Quantum-Systems почав постачання 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.