Зеленский подписал указ о создании отдельного рода сил – Сил беспилотных систем

В структуре ВСУ появится отдельный вид сил – Силы беспилотных систем. Согласно информации на официальном сайте президента Украины, Указ №51/2024 "О наращивании способностей сил обороны" вступает в силу со дня его опубликования.

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Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно – на поле боя", - отметил Зеленский.

По его словам, дроны доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и море.

"Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны", - добавил он.

Президент отметил, что сейчас стоят четкие задачи: учредить специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, провести эффективную тренировку, систематизировать опыт и т.д.

"Эта задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом. И чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО ", – заявил Зеленский.

На новость о создании Сил беспилотных систем уже отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что это сверхважное и историческое решение.

"Потенциал дронов чрезвычайно велик. Решение о создании беспилотных войск станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины", - заявил глава Минцифры.

Он отметил, что за время войны дроны коренным образом изменили ситуацию на поле боя. Они эффективно останавливают атаки россиян и поддерживают контрнаступление сил обороны Украины. Абсолютное большинство техники поражают именно беспилотниками.

Также Федоров напомнил, что в рамках кластера Brave1 идет активная работа по развитию наземных дронов, которые уже могут частично заменить пулеметчика или сделать его работу более безопасной, ехать в наступление, вывозить раненых или доставлять боеприпасы на передовую.

Ранее мы сообщали, что разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

Напомним, украинские изобретатели кластера Brave 1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Добавим, что на вооружении Украины появится еще один беспилотник – немецкий производитель дронов Quantum-Systems начал поставки 100 дронов Trinity в разных конфигурациях.