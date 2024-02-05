Украинские разработчики создали стратегический ударный дрон, эффективный в ночных операциях

Разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, дальность действия беспилотника – до 10 км. Кроме того, он может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления, а еще устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

"Силы обороны уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время", - отметил министр цифровой трансформации.

Он добавил, что беспилотник находится в процессе кодификации НАТО. В планах - улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха.

Федоров отметил, что технологии и инновации помогают эффективно уничтожать врага и призвал присоединяться к кластеру Brave1, который поддерживает разработчиков на всех этапах - от испытаний и подачи заявки на грант до кодификации по стандартам НАТО.

Напомним, украинские изобретатели кластера Brave 1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Ранее мы сообщали, что на вооружении Украины появится еще один беспилотник – немецкий производитель дронов Quantum-Systems начал поставки 100 дронов Trinity в разных конфигурациях.