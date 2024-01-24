Украинские разработчики создали окопный РЭБ, глушащий российские FPV-дроны

Украинские изобретатели кластера Brave 1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, система AD Counter FPV генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым.

Радиус работы системы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона составляет 3 000 м.

Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не больше 0,5 секунды.

"Оборудование уже активно используют украинские военные. Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Одно из преимуществ системы - она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины", - заметил Федоров.

По его словам, по запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV – в форме рюкзака.

"Ее также активно используют военные, она зарекомендовала себя как незаменимая вещь", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и призвал разработчиков присоединяться к кластеру Brave1.

Напомним, украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЭБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЭБа перед запуском дронов.

Также недавно компания Ukrainian Technical Equipment на базе кластера для развития военных технологий Brave1 разработала подвижную огневую точку UTE MT-1, которой можно управлять дистанционно и на которую устанавливается крупнокалиберный пулемет.