В Украине создали уникальную мобильную систему РЭБ: как поможет ВСУ

Украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы вражеского РЕБ перед запуском дронов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"ЭТЕР - это комплекс пеленгаторов, который обнаруживает вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов. Это помогает военным эффективнее выполнять боевые задачи, запускать беспилотники и поражать враждебные позиции", - отметил Федоров.

Он добавил, что перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала враждебного РЭБа, а затем формируют безопасный маршрут для «птички».

"Сам комплекс мобильный и модульный, позволяющий быстро заменять поврежденные компоненты. Сейчас разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны", - подчеркнул Федоров.

Министр напомнил, что ЭТЕР — это лишь одна из уникальных технологий, созданная украинцами, чтобы эффективнее противодействовать врагу и сохранять человеческие жизни.

Федоров подчеркнул, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и сохранять жизнь военных и призвал разработчиков приобщаться к кластеру Brave1.

Напомним, украинские разработчики создали радиостанцию Himera, работающую под враждебным РЭБом – россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать их.

Также благодаря кластеру Brave1 ВСУ уже тестируют на поле наземного робота-камикадзе Ratel S, который может уничтожать технику и укрепление врага.