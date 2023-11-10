Украинские разработчики создали наземного робота SIRKO: что он умеет делать

Украинские разработчики создали для военных универсального наземного робота UGV Sirko-S1, который помогает перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, UGV Sirko-S1 – универсальный наземный робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1.

Его задача – помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

"Например, машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка - до 200 кг", - отметил Федоров.

Он добавил, что разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и положительные отзывы от военных.

Кроме того, в планах разработчиков оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.

Федоров отметил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и сохранять жизнь военных и призвал разработчиков присоединяться к кластеру Brave1.

Напомним, украинские разработчики создали для ВСУ наземного робота-камикадзе Ratel S, который может уничтожать технику и укрепление врага.