Brave Inventors: более 90 смелых идей, помогающих фронту

Хаб Brave Inventors насчитывает более 90 изобретений военного назначения. Менее чем через год активной работы национальная платформа Brave Inventors продемонстрировала возможности реального укрепления фронта благодаря military tech разработкам.

Brave Inventors – уникальная платформа украинского военного изобретения, объединившая украинских изобретателей, инвесторов, партнеров и волонтеров вокруг одной идеи – обеспечение фронта инновационной техникой. Более 90 изобретений на сайте Brave Inventors нуждаются в поддержке и внимании тех, кто ищет действенные пути приближения победы и помощи ВСУ.

В рамках проекта Brave Inventors к поддержке изобретателей присоединились украинская компания и инициатор платформы Cosmolot. 100 млн грн из собственной прибыли компания задонатила команде украинских разработчиков многоразового дрона Punisher. Благодаря поддержке Cosmolot изобретатели производят 50 БПЛА Punisher, 15 из которых уже выполняют задания на поле боя. В компании отмечают, что инновационное оружие – преимущество украинских защитников. А возможность бизнеса стать патронатом одного-двух изобретений – весомый вклад в победу и обороноспособность страны.

Кавер: Cosmolot

Brave Inventors популяризирует украинское изобретательство внутри и за пределами страны. Благодаря чему открывается проблематика потребностей ВСУ. Среди разработок, в которых нуждаются украинские защитники, на платформе представлены и энергосберегающие установки, системы очистки воздуха и воды, целые мобильные блоки для ремонта военной техники и комплексы для эвакуации, высокоточное оружие и многие другие изобретения.

На сайте Brave Inventors есть возможность подключиться и помочь любому изобретению. Донаты поступают от небезразличного населения, но эти средства нерегулярны и не гарантируют финансовую устойчивость разработок. Основной ориентир Brave Inventors – сотрудничество с украинским бизнесом и партнерами, которые могут самостоятельно выбрать и взять под опеку изобретения украинских производителей.

Стать инвестором близкого по ценностям изобретения и дать финансовую поддержку разработке может любая компания. Приобщайтесь к развитию изобретательства в Украине и помощи ВСУ сегодня. Смелые создают будущее!